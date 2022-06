Wehrkirche Lostau für 1050-Jahr-Feier gewappnet

Jetzt schon bereiten sich die Lostauer auf den 1050. Geburtstag ihres Ortes vor, der 2023 gefeiert werden soll. Ein Blickfang der Gemeinde ist die Wehrkirche. In den Jahren von 1150 bis 1200 errichten die Prämonstratenser den spätromanischen Bau, der vor kurzem vollständig saniert wurde und viele Besucher in seinen Bann schlägt. Die Kirche wird bei den Feierlichkeiten eine tragende rolle spielen. Ein Rückblick, wie alles begann.

Lostau - „Wanderer, wenn du von Lostau kommst, sag, dass du dort eine herrliche Kirche gesehen hast“ – könnte man guten Gewissens auf eine der Infotafeln des Ortes schreiben, in Anlehnung an Schillers Gedicht „Der Spaziergang“. Der romanische Wehrkirchenbau im Ursprungsdorf, dem sogenannten Alt-Lostau, hat sich in den letzten Jahren herausgeputzt. In zwei Jahren wollen die Lostauer die 1050-Jahr-Feier der Ersterwähnung der Ortschaft feiern, und da soll der sakrale Bau, der auch als das älteste Gebäude im Dorf gilt, eine bedeutende Rolle spielen.