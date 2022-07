Weihnachten bleiben im Jerichower Land die Kirchen nicht leer

Im vergangenen Jahr wurde in Parchau ein Krippenspiel für das Internet gefilmt.

Burg - Ein großer Weihnachtsgottesdienst sollte im vergangenen Jahr im Burger Goethepark gefeiert werden. Doch die Verordnung zur Eindämmung der Pandemie sah vor, dass sich nur 150 Menschen treffen dürfen. Abgesagt. „Den kann man doch auch ohne Corona veranstalten, vielleicht schon im nächsten Jahr“, meinte Superintendentin Ute Mertens im Dezember 2020 in der Hoffnung, dass das Virus in diesem Jahr Geschichte sein könnte. Aber so ist es nicht gekommen, wieder muss einiges zum Fest beachtet werden.