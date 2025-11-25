Die Regale sind voll, die Lichter leuchten – doch die Weihnachtsstimmung ist noch verhalten. Menschen aus dem Jerichower Land erzählen, was ihnen in dieser besonderen Zeit wirklich wichtig ist.

Burg/Gommern. - Plätzchenduft weht uns in den Bäckereien entgegen, in den Supermarktregalen warten Glühwein, Punsch und Dominosteine und selbst im Baumarkt springen uns die Weihnachtssterne schon an. Wir sind in der Vorweihnachtszeit angekommen und wollten von Ihnen wissen: Wie weihnachtlich ist Ihnen denn jetzt schon zumute? Was wird unter dem Baum liegen? Und wie groß fallen die Geschenke denn in dieser doch sehr unsicheren Zeit, in der wir leben, aus?