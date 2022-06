Weihnachtsmarkt und Benefizkonzerte in der Einheitsgemeinde Gommern: Wegen der vierten Pandemie-Welle abgesagt

Gommern - In den 16 Jahren seiner Selbstständigkeit habe er das noch nicht erlebt, berichtete Thomas Scheidt am Mittwochnachmittag, als er an der Magdeburger Straße in Gommern die kleine Trittleiter hochstieg. „Dass ich Plakate wieder abnehmen muss, bevor die Veranstaltung überhaupt stattgefunden hat, ist vorher noch nie passiert.“ In dieser Woche war das der Fall, weil sich der Stadtförderverein „Wir für Gommern“ entschieden hat, den für das zweite Adventswochenende geplanten Weihnachtsmarkt abzusagen.