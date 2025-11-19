Viele Termine stehen in der Adventszeit in Möckern an - und auch Neuerungen: Der Möckeraner Weihnachtsmarkt soll erstmals an einem neuem Ort in neuer Kulisse stattfinden.

Gibt es in dieser Form nicht mehr. Der Weihnachtsmarkt von Möckern zieht von Lühe in den Schlosspark um.

Einheitsgemeinde Möckern. - Der Countdown für das Weihnachtsfest läuft. Auch in der Stadt Möckern haben schon zahlreiche Ortschaften ihre Veranstaltungen im Advent bekannt gemacht. Die Volksstimme verrät, wo man sich bei Glühwein und Bratwurst auf die anstehende Weihnachtszeit einstimmen kann.