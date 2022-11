Weihnachtsmarktmarkt, Konzert, Literatur: Burg schaltet in den Weihnachtsmodus

Etwas mehr als einen Monat verbleibt noch bis zum Heiligabend. Die Wartezeit wird in Burg mit einem Weihnachtsmarkt verkürzt, der in der Innenstadt Premiere feiert.

Lisa Lange (links) und Stefanie Deckert präsentieren Souvenirs in der Tourist-Information von Burg.

Burg - Geht es nach der Stadtverwaltung von Burg (Jerichower Land), könnte es eigentlich schon losgehen. Fast alle Zutaten für die Altstadtweihnacht sind beisammen, die am Wochenende vom 9. bis 11. Dezember 2022 zu einem Besuch in die Innenstadt lockt. Dabei ist auch eine Zeitreise ins Mittelalter an historischer Stätte.