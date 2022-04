Erster Spatenstich für neue Produktionshalle Weinor will in Möckern weiter wachsen

Der Markisenhersteller Weinor hat am Dienstag in Möckern mit einem symbolischen Spatenstich den Bau einer neuen Produktionshalle begonnen. Mit der neuen Pulverbeschichtungsanlage soll die Kapazität mittelfristig annähernd verdoppelt werden, so Geschäftsführer Thilo Weiermann.