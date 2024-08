Illegaler welpenhandel in Möser Tierleiden hätte verhindert werden können: Veterinäre kontrollierten Haltungsverbot nicht

Nach dem illegalen Welpenhandel in Möser kommt jetzt raus: Der Mann hatte bereits ein Haltungsverbot, aber niemand hat kontrolliert. Was das Veterinäramt dazu sagt und was ihn jetzt erwartet.