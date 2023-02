Die katholische Kirche in der Breiten Straße in Biederitz.

Biederitz - np - Am ersten Freitag im März beschäftige sich der Weltgebetstag jedes Jahr mit der Lebenssituation von Frauen eines Landes. In den vergangenen Jahren hatten unter anderem christliche Frauen aus Ägypten, Kuba, Malaysia oder Slowenien den Weltgebetstag vorbereitet. Sie wählten Texte, Gebete und Lieder aus. Weltweit werden diese dann in Gottesdiensten in insgesamt 108 Ländern gefeiert und in 88 Sprachen gesungen und gesprochen.