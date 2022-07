Wenig Sparpotenzial bei Wir-Zeitung: Kulturausschuss der Einheitsgemeinde Gommern diskutiert drei Varianten

Viermal im Jahr erhält jeder Haushalt in der Einheitsgemeinde Gommern die Wir-Zeitung in den Postkasten. Im Auftrag des Haushaltskonsolidierungskonzeptes diskutierte der Kulturausschuss, ob und welche Kosten eingespart werden könnten.

Gommern - Der Heimatverein informiert über seine neue Sonderausstellung, die Vehlitzer über den Ausbau ihres Dorfgemeinschaftshauses, der GCC anlässlich seines 60-jährigen Bestehens und die Stadtverwaltung über die Wahllokale zur Bundestagswahl am 26. September: Gerade erst in diesem Monat lag die jüngste Ausgabe der Wir-Zeitung in den Briefkästen der Einheitsgemeinde Gommern. Herausgegeben von der Stadtverwaltung, bietet die Wir-Zeitung Vereinen, Institutionen, den Ortschaften, aber auch den Ämtern selber viermal im Jahr die Möglichkeit für Veröffentlichungen. Inzwischen erscheint der 25. Jahrgang der Wir-Zeitung.