Ob Inflation oder verändertes Kaufverhalten – die finanzielle Engpässe nehmen zu. Auch im Jerichower Land kann rund jeder zehnte Einwohner seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Welche Anzeichen es gibt und welche Tipps dagegen helfen können.

Wenn das Geld knapp wird: Bei diesen Anzeichen droht das Abrutschen in die Schulden

Burg/Genthin. - In Sachsen-Anhalt sind rund 10,7 Prozent der Bevölkerung überschuldet. Ähnlich sehen die Zahlen für das Jerichower Land aus. Im Vergleich zu 11,7 Prozent im Jahr 2020 ist die Schuldnerquote im vergangenen Jahr zwar auf 9,31 Prozent gefallen, eine wirkliche Verbesserung lässt sich jedoch nicht feststellen. Dies geht aus dem Schuldneratlas des Unternehmens „Creditreform“ hervor, in dem genauer auf die finanzielle Situation der Menschen in der Region eingeht.