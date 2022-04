Wenn der Warnton in Biederitz zunimmt - Sirenentöne bei Gefahren sollten bekannt sein

Wenn in der Gemeinde Biederitz die Sirene geht, dann ist es entweder Mittwoch 15 Uhr oder eine der Ortsfeuerwehren wird zu einem Einsatz gerufen. Es gibt aber auch seltenere Gefahrenlagen, bei denen die Sirenen mit ganz bestimmten Signalen in den Ortschaften warnen.

Insgesamt zehn Sirenenstandorte gibt es in der Gemeinde Biederitz.

Biederitz - Zehn Sirenenstandorte gibt es in der Einheitsgemeinde Biederitz. Vier weitere Sirenen sollen jetzt dazu kommen, um bei Feueralarm und anderen Gefahrenlagen die Menschen zu warnen. Doch wo sind eigentlich die Standorte in der Gemeinde und wie klingen und was bedeuten die unterschiedlichen Sirenentöne?