  4. Krach unter Nachbarn: Wenn es knallt: So löst Stefan Bruns (fast) jeden Streit in Biederitz

Gibt es einen Konflikt unter Nachbarn ist Stefan Bruns in Biederitz der Streitschlichter Nummer eins. Doch nicht jeder ist überzeugt von seiner Funktion.

Von Willy Weyhrauch
Stefan Bruns - Leiter der Schiedsstelle in Biederitz.
Stefan Bruns - Leiter der Schiedsstelle in Biederitz. Foto: Willy Weyhrauch

Biederitz. Seit mehr als fünf Jahren ist er der erste Ansprechpartner in Biederitz, wenn zwischen Nachbarn Streit ausbricht. In der Gemeinde sind Konflikte jedoch unterschiedlich verteilt. In manchen Orten wird mehr gestritten, in manchen klären „Streithähne“ die Konflikte unter sich.