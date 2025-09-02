Gibt es einen Konflikt unter Nachbarn ist Stefan Bruns in Biederitz der Streitschlichter Nummer eins. Doch nicht jeder ist überzeugt von seiner Funktion.

Wenn es knallt: So löst Stefan Bruns (fast) jeden Streit in Biederitz

Biederitz. Seit mehr als fünf Jahren ist er der erste Ansprechpartner in Biederitz, wenn zwischen Nachbarn Streit ausbricht. In der Gemeinde sind Konflikte jedoch unterschiedlich verteilt. In manchen Orten wird mehr gestritten, in manchen klären „Streithähne“ die Konflikte unter sich.