Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Elbaue Hohenwarthe/Lostau küren zur 32. Ortsschau ihre Vereinsmeister und freuen sich in der Alten Turnhalle in Lostau über ein reges Zuschauerinteresse.

Wenn in Lostau Hühner das Publikum in ihren Bann ziehen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lostau - So groß und so schön! Die Brahma zogen gleich am Eingang zur 32. Kleintierausstellung in Lostau die Besucher in ihren Bann.