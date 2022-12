Wenn sich der Müll in einem Wohngebiet in Möckern türmt

Möckern - „Es ist einfach kein Zustand mehr. In Möckern in den Neubauten ist es fast unerträglich zu wohnen. Ein Müllhaufen jagt den nächsten, weil jeder seinen Müll nur noch über den Zaun schmeißt, oder auf den Haufen.“ Diese Zeilen eines anonym verfassten Leserbriefes drücken aus, was zurzeit wohl viele Mieter im Möckeraner Wohngebiet Waldstraße denken. An vereinzelten Müllsammelplätzen sieht es schlimm aus. Dass der Dreck und Sperrmüll schon länger dort liegt, bestätigen auch andere Anwohner.