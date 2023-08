Burg - Sommerzeit ist Grillzeit. Wie wird das Grillen zum genussvollen Vergnügen? Die Volksstimme hat sich bei ganz unterschiedlichen Grillexperten umgehört. Und dabei ging es um Tipps, Tricks und den Unterschied zwischen Grillen und Barbecue.

Den Unterschied macht der Amerikaner Sean McKie schnell klar. „Barbecue is a huge part of American Culture“, sagt er. Die Zeremonie ist also ein großer Teil der amerikanischen Kultur. Und der Begriff Zeremonie passt tatsächlich, denn das Stichwort, das er ins Gespräch für einen gelungenen Abend bringt, heißt Geduld.

Bis zu neun Kilo schwere Fleischstücke

„Das ist das Geheimnis, ich kann gar nicht glauben, dass ich das einem Zeitungsmann erzähle“, meint er schmunzelnd. Niedrige Temperatur und viel Zeit, so wird im Eiscafé Sternchen in Gerwisch das Fleisch zubereitet. Und dabei geht es um große Stücken Fleisch.

Die können schon nach amerikanischen Maßstäben 15 bis 20 Pounds wiegen, im deutschen Gewichtssystem etwa acht bis neun Kilo. „So große Stücke gibt es hier nicht, denn deutsche Fleischer arbeiten anders“, weiß er. Schweine- oder Rinderschulter sind seine Lieblingsstücken. Er hat aber auch in Deutschland etwas für sich entdeckt. „Schweinenacken, das ist in Amerika nicht sehr populär“, erzählt er.

Nach dem Grillenerstmal ruhen lassen

Zur Zubereitung ist für ihn gutes Holz wichtig, keine Holzkohle und auch keine Holzschnitzel oder Pellets. Und noch etwas: „Der Rauch muss sauber sein“. Viele seien begeistert, wenn aus einem Grill große Rauchwolken aufsteigen, aber das ruiniere das Fleisch komplett.

Vor drei Jahren hat er angefangen, selbst einen Smoker zu bauen. Der hat ein sehr großes Fassungsvermögen, was Sean McKie ein bisschen stolz macht. Zweimal gibt es in diesem Jahr noch die Gelegenheit, ihn an diesem beeindruckenden Gerät zaubern zu sehen, am ersten und letzten Septemberwochenende ab 17 Uhr. Außer viel Geduld wird er dabei auch das Temperaturmanagement walten lassen.

Sean McKie hat den Smoker selbst gebaut und kennt den Unterschied zwischen deutschem Grillen und amerikanischem Barbeque. Foto: Thomas Pusch

Das ist auch für David Schöne, Grillmeister der Fleischerei Schumburg in Menz, extrem wichtig. „Es fängt schon damit an, dass das Fleisch bei Zimmertemperatur auf den Grill gelegt werden soll, sonst bekommt es einen Schock und wird zäh“, erklärt er im Gespräch mit der Volksstimme.

Vorher oder nachher salzen?

Ein Rindersteak sollte dann beispielsweise zwei Minuten pro Seite gegrillt werden. Ähnlich wie beim Smoker von Sean McKie ist dann aber die Ruhe danach wichtig. Während es bei der amerikanischen Zubereitung mehrere Stunden sein können, würden 15 bis 20 Minuten ausrechend sein.

Vorher oder nachher salzen scheint eine Art Glaubensfrage zu sein. Für David Schöne steht aber fest: „Pfeffer erst nach dem Grillen, denn der verbrennt sonst auf dem Fleisch“. Auch für ihn ist die Temperatur wichtig. Ist sie zu niedrig, wird das Fleisch nicht richtig gar, ist sie zu hoch, verbrennt es.

Fleisch scheint unpopulär geworden zu sein, doch so möchte er es nicht bestätigen. „Für viele ist das Grillen mit Nackensteak, Wurst und Boulette langweilig geworden, die suchen jetzt etwas Anderes“, sagt er. Es werde vielleicht seltener Fleisch gekauft, dann aber qualitativ hochwertiges.

Gemeinschaft ist das Plus

Nierenzapfen, ein Teil aus dem Zwerchfells des Rinds, sei so ein Beispiel. Die würden immer beliebter. „Das wollte früher niemand haben, aber jetzt wird es gerne genommen“, sagt er. Durch die langen Fasern des Fleisches sei es aber schwierig zuzubereiten, „da muss man schon öfter gegrillt haben“.

Egal, was auf den Rost kommt, Grillen bleibt beliebt, und das sieht auch der Grillmeister aus Menz so. „Das Familiäre, das Zusammensitzen und gemeinsam Zeit genießen, das ist das Schöne am Grillen“, ist seine Überzeugung.

Ungeduld ist der größte Fehler

So sieht es auch Oliver Kühn vom Landgasthof Lostau. „Der größte Fehler beim Grillen ist Ungeduld“, lautet seine Überzeugung. Die selbe Sorgfalt und Zeit, die beim Zubereiten der Speisen aufgewandt wird, sollten auch die Gäste mitbringen. Bis Mitte September gibt es in Lostau mittwochs einen Grillabend, Voranmeldung ist dringend empfohlen.

Patrick Elze ist Grillmeister in Lostau und weiß, dass es auf die Temperatur ankommt. Foto: Thomas Pusch

Die langweiligen Sachen kommen dort auch nicht aufs Feuer, sondern Bavette, ein bis zu eineinhalb Kilo schweres Stück vom Rind, Lammhüftenspieße oder auch Fairmasthähnchen aus Brandenburg.

Wenn das vielleicht auch nicht bei der Gartenparty serviert werde, so sei doch immer wichtig, das Fleisch bei heißer Flamme abzuschließen, damit es innen saftig bleibt. „Es geht nicht um Poren, das ist Quatsch, denn Fleisch hat keine Poren“, weiß er.

Ablöschen mit Bier sinnlos

Und Grillmeister Schöne räumt noch mit einem anderen Grillgerücht auf. „Das Ablöschen mit Bier hat überhaupt keinen Sinn“, sagt er. Bier könne für eine Marinade gut sein oder dem Grillmeister beim Durstlöschen helfen, alles andere sei aber Geldverschwendung.

In der Fleischerei Schumburg in Menz bieten Petra Friedrich (von links), Anke Graßhoff und Jennifer Garnitz einiges für den Rost an. Foto: Thomas Pusch

Exotisch im wahrsten Sinne geht es bei Michael Reiß zu. Er hat die Waschbärboulette erfunden, sie sogar auch schon auf der Grünen Woche in Berlin präsentiert. Und dabei sieht er sogar zwei Ziele erreicht. Der Waschbär ist als invasive, also eingedrungene Art eine Gefahr für die einheimische Tierwelt, beispielsweise seltene Singvögel.

Michael Reiß präsentiert in seinem Hofladen tiefgefrorene Hirschsteaks und Waschbärbratwürste. Foto: Thomas Pusch

Sein Abschuss würde aber nun nicht nur die schützen, sondern auch für Gaumenfreuden sorgen. Seit diesem Jahr hat er auch eine Waschbärbratwurst im Angebot. „Die kommt bei den Kunden viel besser an, als Wurst im Brötchen erscheint es wohl nicht mehr so fremd“, erzählt er in seinem Hofladen in Kade.

Fettarmes Fleisch braucht große Sorgfalt

Probiert werden kann an seinem Imbisswagen, mit dem er demnächst unter anderem beim Erntedankfest in Magdeburg oder dem Lichterfest in Pritzwalk anzutreffen ist. Natürlich eigne sich Wild auch zum Grillen, beispielsweise das Hirschsteak. Das habe allerdings sehr wenig fest, deshalb müsse man beim Grillen sehr aufpassen, sonst ist es ausgetrocknet. Das gelte für jedes fettarme Fleisch.

Grillgemüse und vegane Würstchen sind in der Region eher selten auf dem Rost. Foto: Sabine Lindenau

„Ein Nackensteak kann auch mein Sohn grillen“, sagt Michael Reiß, „und der ist drei.“