Wie sieht die politische Zukunft im Jahr 2050 aus? Dieser Frage gingen Zehntklässler am Burger Roland-Gymnasium in einem Workshop des Berliner Vereins Zeitgeist nach.

Ausschnitt aus einem Theaterstück am Burger Roland Gmnasium: Der überkandidelte Herrscher Albert mit seinen Wachleuten, die ihn später stürzen.

Burg. - Eine Reise in die Zukunft, 25 Jahre voraus: Wie fühlen sich die Menschen, was gibt es für technische Neuerungen und wie ist es um den Wohlstand im Jahr 2050 bestellt? Das waren die Fragen in einem zweitätigen Workshop am Roland-Gymnasium, der unter dem Titel „Verschwörungsdenken und die Zukunft der Demokratie“ stand.

Programm für Weltoffenheit

Am ersten Tag näherten sich die Zehntklässler dem Thema theoretisch, der zweite Tag hatte mit fünfminütigen Theateraufführungen iseinen krönenden Abschluss. „Die Handlungen sind von den Schülern selbst“, erzählt Thomas Mehlhausen vom Berliner Verein Zeitgeist, dessen Projekt Lotto-Toto Sachsen-Anhalt und das Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit unterstützen.

Und die Roland-Gymnasiasten waren höchst kreativ in ihren Aufführungen. So wurde die Geschichte eines Herrschers erzählt, der seine Mitbürger verarmen ließ, schließlich von seinen Wachleuten ermordet wurde, um den Platz für den ehemaligen Stellvertreter freizumachen. Der erschoss die Attentäter und versprach eine noch schlimmere Diktatur.

40 Grad im Winter und Dürre

In einem anderen Spiel wurde eine Nachrichtensendung ins Klassenzimmer gebracht. Demonstrationen auf den Straßen gegen die Zäune rund um die Stadt, die die Bewohner gefangen halten, wurden gezeigt und der Wetterbericht sprach von 40 Grad im Winter und einer schrecklichen Dürre.