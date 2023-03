Die Täve-Schur-Halle in Burg bei Magdeburg soll saniert werden. Vom Bund gibt es Fördergeld, dass aber das Vorhaben teurer macht. Ein Kommentar.

Foto: vs

Burg - Die Sanierung der Täve-Schur-Halle wird vom Bund nur unterstützt, wenn bei den Arbeiten auch an den Klimaschutz gedacht wird. Das ist eine politische Entscheidung. Nun wurde von den Kommunalpolitikern durchgerechnet. Was geben wir aus, was können wir dann über Jahre einsparen?

Lesen Sie hier den Artikel zum Kommentar „Ärger um Täve-Schur-Halle in Burg ...“

In einem anderen Zusammenhang wurde während der Diskussion von Milchmädchenrechnung gesprochen. Auf diese Kalkulation trifft der Begriff allerdings viel besser zu. Wer das Thema Klimawandel ernst nimmt, muss auch in den Klimaschutz investieren. Das zahlt sich nämlich nicht nur in den gesparten Ausgaben für Energie aus, sondern vor allem darin, den Klimawandel ein Stück weit aufgehalten zu haben.