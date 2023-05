Foto: vs

Das Wasser wird knapp, beim Landkreis wird schon überlegt, ob der Verbrauch wieder durch eine Allgemeinverfügung geregelt werden soll. Doch so weit muss es nicht kommen. Kluge Ratschläge erspare ich mir an dieser Stelle. Jeder weiß selbst, wie er Wasser sparen kann und wo es verschwendet wird. Wir müssen einfach nur den Gedanken in uns wachrufen.