Burg/Genthin - Als ein „mittleres, eher unterdurchschnittliches“ Jahr bewertet Landwirt Daniel Döhne aus Schartau die bisherige Saison. Durch die lange Trockenheit zum Sommeranfang seien vor allem die Grünland-Erträge für Tierfutter sehr gering gewesen.

Seine Hoffnung ruht wie bei vielen seiner Kollegen auf dem Mais. Der konnte sich durch den Regen im Sommer gut entwickeln, während die Getreideernte darunter gelitten hat.

Beim Bauernverband ist man mit der bisherigen Ernte nicht zufrieden. „Anfangs hatte ich Hoffnung, dass es ein gutes Jahr werden würde“, berichtet der Geschäftsführer Peter Deumelandt. Dann kam die Trockenheit und dann der Regen. Beides wirkte sich negativ auf die Erträge aus.

Die Qualität hat gelitten

Nach der Ernteerhebung ist bei den Ertragsmengen zwar eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Doch noch immer sind die Folgen der Dürre in den Jahren 2017 und 2018 zu spüren, als die Erträge massiv einbrachen. Einzig die Wintergerste ist wieder auf dem Niveau von 2014 angelangt. „Das ist die erste Kultur, die geerntet wird, die wurde nicht durch die Niederschläge beeinträchtigt“, so Deumelandt.

Doch die Menge ist nicht alles – „Das Problem ist die Qualität.“ Die lang anhaltende Trockenheit im Frühsommer hat die Kornreife beeinträchtigt und zu vielen kleinen Körnern geführt. Der Regen während der Erntezeit hat ebenfalls die Qualität verringert. Ein großer Anteil der Ernte taugt nicht als Brotgetreide und kann nur als Futtermittel verwendet werden. Das bedeutet Einbußen für die Landwirte. Zudem gibt es eine große Spannbreite bei den Erträgen. „Wir haben Betriebe, bei denen ist es gut gelaufen, aber im Mittel ist es nicht optimal“, so Deumelandt.

Neue Optionen gesucht

Macht sich hier bereits die Klimaveränderung bemerkbar? „Wir merken, dass sich die Niederschlagsverteilung verändert“, sagt Deumelandt. Frühsommertrockenheit sei zwar im Jerichower Land nichts ungewöhnliches – drei Wochen „das halten wir aus“.

Zum Problem werde aber auch die mangelnde Feuchtigkeit im Boden, erklärt er: Seit der Dürre 2018 seien die Grundwasserbestände noch lange nicht aufgefüllt. Sonst könnten die Pflanzen Feuchtigkeit aus den unteren Bodenschichten ziehen und längere Trockenphasen überstehen. Noch immer herrscht jedoch in den tieferen Bodenschichten große Trockenheit im Jerichower Land, wie der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig aufzeigt.

Auch in der Landwirtschaft wird deshalb überlegt, wie weiter Wasser gespart werden kann. „Wir denken da gesamtgesellschaftlich – es ist auch in unserem Interesse, dass sich das Grundwasser regeneriert und die Bäume wieder wachsen. Denn wir leben ja hier“, so Deumelandt.

Umstellung auf robustere Sorten

Die Landwirtschaftsbetriebe müssten sich an die veränderten Bedingungen anpassen. Die Suche nach anderen Kulturen sei eine Möglichkeit. Aber das sei gar nicht so einfach, wie Deumelandt erläutert. Man könne nicht einfach Pflanzen aus Afrika hier anbauen, wenn es wärmer wird. Anbaupflanzen sind züchterisch an ihren Standort angepasst, zum Beispiel was die Sonnenstunden betrifft. „So eine Sortenentwicklung dauert etwa zehn Jahre“, erklärt Deumelandt. Schneller ginge es mit gentechnischen Verfahren „Aber da sind wir in Deutschland noch nicht bereit dazu.“

Landwirt Daniel Döhne aus Schartau hat bereits vorgesorgt. Bei seinem Mais setzt er auf trockenresistente Sorten. „Die werden sehr spät reif, aber haben ein hohes Ertragspotenzial“, sagt er. In diesem Jahr hätten allerdings auch diese späten Sorten durch die Trockenheit etwas abbekommen: „Die Pflanzen sind kleiner, aber die Kolben sind gut entwickelt. Da hat der Regen noch etwas geholfen.“

Weltweite Konkurrenz

Sorgen bereiten den Landwirten auch die Preisschwankungen. Der Agrarmarkt sei ein weltweiter Markt: „Es gibt immer andere Regionen, in denen bessere Qualität geerntet werden kann“, erläutert Deumelandt. Zwar spiegelten die Marktpreise auch die Knappheit wieder, „aber meiner Ansicht nach müssten sie höher sein.“ Zudem war bereits die Aussaat so teuer wie lange nicht: Die Preise für Düngemittel ebenso wie Diesel sind mit der Inflation gestiegen.

Auf der anderen Seite ist der Selbstversorgungsgrad beim Lebensmittelgetreide seit einigen Jahren unter 100 Prozent gesunken. Deutschland ist damit bei der Lebensmittelversorgung auf Importe angewiesen „Das läuft solange gut, wie die Marktpartner uns beliefern.“ Die Krisen der letzten Zeit hätten gezeigt, dass Lieferketten schnell einbrechen können. Bei Ernährung, Energie und Wasser sollte man jedoch nicht auf andere angewiesen sein, um den Bedarf zu decken, findet er.

Die Wasserversorgung ist eine weitere Baustelle, die ein umdenken erforderlich macht. Bisher sei die Prämisse die Durchlässigkeit von Gewässern gewesen, also überschüssiges Wasser abzuleiten. Jetzt müsse man überlegen, das Wasser zu halten und langfristig einsickern zu lassen, um die Grundwasserpegel wieder zu stabilisieren. „Das sind natürlich langfristige Aufgaben“ sagt Deumelandt.

Olaf Feuerborn, Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt, zieht folgendes Fazit: „Betrieblich werden sich die mäßigen Erntemengen, lokale Ernteschäden und besonders die durchwachsenen Qualitäten auswirken. Unsere Betriebe werden sich an Klima, Wetter und Marktentwicklungen weiter anpassen.“