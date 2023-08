Mit der Blumenthaler Straße in Burg ist eine wichtige Durchfahrtsstraße in der Kreisstadt gesperrt gewesen - nun ist sie wieder frei. Gebaut wird aber weiterhin. Und zwar sehr lange.

Wichtige Straße in Burg bei Magdeburg wieder frei: Staufalle hat vor dem Schulstart ein Ende

Bauarbeiten in Innenstadt

Bei der Freigabe der Blumenthaler Straße in der Innenstadt von Burg fanden sich unter anderem Bürgermeister Philipp Stark (rechts) sowie Vertreter der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und vom Wasserverband sowie der Baufirma zusammen.

Burg - Später als geplant, aber noch vor dem Start in das neue Schuljahr 2023/24 ist die Blumenthaler Straße in der Innenstadt von Burg (Jerichower Land) freigegeben worden. Die Bauarbeiten im Bereich der Kreuzung Grünstraße hatten eine Umleitung nötig gemacht, die sich in der Innenstadt als Staufalle entpuppt hat.

Langer Atem ist bis September 2024 gefragt

„Wir sind froh, dass diese wichtige Durchfahrtsstraße nun wieder genutzt werden kann“, so Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) kurz nach der Freigabe am Nachmittag vom 15. August 2023. Grund für die Sperrung ist Burgs erste Fahrradstraße, die in der Grünstraße entsteht. Die Kreuzung ist ein Bauabschnitt des viel diskutierten Projektes, das laut Bau-Fachbereichsleiterin Sonnhild Noack „voll im Zeitplan“ liegt.

Nahezu alle Leitungen müssen für das Vorhaben, welches mit dem Wasserverband und den Stadtwerken Burg und in mehreren Bauabschnitten umgesetzt wird, Bauabschnitte, neu verlegt werden. Im September 2024 soll die Straße fertig sein. Immer am Mittwochvormittag ist eine Baubesprechung vor Ort geplant, bei der sich Anwohner mit Anliegen und Fragen einfinden können.