Wie an der Stadthalle in Burg bei Magdeburg Parkgebühren gespart werden

Der Automat auf dem Stadthallen-Parkplatz in Burg bei Magdeburg wird nur ungern gefüttert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Ja, Autofahrer haben es in Burg nicht immer leicht. Vor allem dann, wenn ein Parkplatz benötigt wird. Abgesehen davon, dass die an zentralen Stellen Mangelware sind, hält die Stadt natürlich die Hand auf – in Form von Automaten.