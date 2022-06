Wie das Helios Krankenhaus in Burg Pflegefachkräfte von morgen in den Blick nimmt

Der Bedarf an Pflegekräften ist bundesweit groß. Die Helios Klinik in Burg bildet junge Menschen in einer Fachschule aus. Schüler gaben Einblicke in ihre Ausbildung.

Burg - Pflegekräfte sind auch in den kommenden Jahren gefragt. Gegenwärtig fehlen über 35.000 Pflegekräfte in Krankenhäusern. Unabhängig von der Pandemie dürfte sich der Pflegenotstand weiter zuspitzen. Der Bedarf an ausgebildetem Personal wird auch durch eine so genannte Kopfprämie deutlich, die neuen Mitarbeitern als Bonuszahlung von einigen Krankenhäusern in Aussicht gestellt wird. Klinikbetreiber Helios betreibt am Krankenhaus in Burg eine Pflegefachschule und bildet dabei das Personal von morgen aus. Mit ausgezeichneten Perspektiven, wie sich nun zeigt.