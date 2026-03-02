Der Ladies Fashion Flohmarkt in Biederitz steht für mehr als nur den bloßen Secondhand-Verkauf. Darüber hinaus stärkt das beliebte Event auch die Rechte von Frauen.

Wie der Ladies Fashion Flohmarkt in Biederitz die Rechte von Frauen stärkt

Biederitz/Magdeburg - Der Ladies Fashion Flohmarkt in Biederitz gilt als das lokale Shopping-Highlight für Schnäppchenjäger. Doch über die klassischen Verkaufsstände hinaus, wird im März auch Soroptimist aus Magdeburg vertreten sein. Was steckt hinter der Frauen-Organisation, ist sie noch zeitgemäß und welche Ziele verfolgt sie?