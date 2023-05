Wie soll der Rolandplatz in Burg bei Magdeburg einmal gestaltet werden? Wie soll er besser genutzt werden? In der Kreisstadt wurden jetzt die Ergebnisse einer Online-Umfrage vorgestellt.

Wie der Rolandplatz in Burg bei Magdeburg gestaltet werden sollte

Burg - Wie soll sich der Rolandplatz, der in der Geschichte Burgs stets eine prägende Rolle gespielt hat, in Zukunft wandeln? Diese Frage war bereits vor Wochen Thema einer Online-Umfrage der Stadtverwaltung, an der sich mehr als 200 Bürger beteiligten.