Leitzkau - Unter Gartenfans ist Katrin Iskam ein Star: Auf Instagram begeistert sie über 150.000 Follower mit ihren unkonventionellen und oft humorvollen Gartentipps. Ihre Ratgeber-Bücher zur Gartengestaltung erstürmten schnell die Spiegel-Bestellerliste. Gerade bereitet sie eine Lesereise zur Vorstellung ihres neuen Buches „Klotzen statt Kleckern“ vor – und wird dabei in Leitzkau (Jerichower Land) Station machen.

Das ist Andrea Hosang zu verdanken. Auch sie ist leidenschaftliche Gärtnerin und Garten-Bloggerin. Seit 2017 gestaltet sie ihren eigenen Garten auf ihrem großen Grundstück in Leitzkau. Wenig überraschend war sie von Iskams erstem Buch begeistert, das ihr viele Inspirationen für die eigenen Gartenträume bescherte. „Einige Ideen konnte ich bereits umsetzen“, berichtet sie. Ihr gefällt die witzige und unkonventionelle Art von Katrin Iskam. Die ist nämlich eigentlich Hobbygärtnerin und hat sich ihre Kenntnisse selbst beigebracht – oder einfach losprobiert. „Sie schreibt einem nicht vor, wie man es machen muss, sondern erzählt einfach, wie sie es macht“, berichtet Hosang.

Idee: Warum list die Autorin nicht bei mir im Garten?

Als sie dann erfuhr, dass die Autorin mit ihrem neuen Buch auf Lesetour gehen wird, kam ihr die Idee, die Autorin zu einer Lesung nach Leitzkau einzuladen. Zunächst stand die Suche nach einem geeigneten Veranstaltungsort an. Dazu fragte sie an, ob eine solche Veranstaltung im Leitzkauer Schloss möglich wäre. Aber das klappte nicht. „Dann musste ich in mich gehen, ob ich den Mut habe, das bei mir im Garten zu machen“, erinnert sich Hosang. Groß genug ist ihr Garten zwar, aber es ist natürlich ein gehöriger Aufwand, eine solche Veranstaltung privat zu organisieren. Doch schließlich siegte ihre Begeisterung für die Autorin – sie musste es einfach probieren.

Das war dann sogar einfacher als gedacht: Nachdem sie ihre Anfrage an den Verlag geschickt hatte, kam schon einen Tag später die Zusage von Katrin Iskam. Und die beiden Garten-„verrückten“ Frauen verstanden sich auf Anhieb. So konnte man sich schnell auf einen Termin, den 26. August 2023, einigen.

Dass Andrea Hosang nicht die einzige Gartenbegeisterte in der Region ist, zeigte sich daran, dass die Karten für die begrenzten Plätze in ihrem Garten in kurzer Zeit ausverkauft waren. Falls das Wetter an diesem Abend nicht mitspielen sollte, ist auch schon eine Ausweichmöglichkeit in der Leitzkauer Kirche eingeplant.