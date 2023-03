Im Frühling erwachen die Knospen. In einem Workshop vom Nabu in Loburg (Jerichower Land) haben Interessierte erfahren, welche heilende Wirkung von ihnen ausgehen.

Wohl bekommt’s: Die Nabu-Ortsgruppe veranstaltete in Loburgs Brennerei ein Seminar zur Knospentherapie mit Sabine Priezel (am Kopfende des Tisches).

Loburg - Man gehe in den Garten, pflücke von ausgewählten Büschen und Bäumen ein paar Knospen und vermenge diese mit etwas Alkohol und Glycerin ... So einfach kann es sein, Medizin herzustellen, wenn man den Anhängern der Gemmotherapie glauben mag. So nun geschehen in Loburg (Jerichower Land), wo der Nabu Anleitungen für Gemmotherapie gab.