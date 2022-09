Fahrtenwoche und Projekte zum Schuljahresauftakt Wie im Gymnasium Gommern ukrainische Schüler unterstützt werden

Mit dem neuen Schuljahr lernen insgesamt 638 Schüler am Gymnasium. Das ist ein neuer Höchststand. Jedoch war es in den ersten Schultagen eher ruhig auf dem Schulgelände. Für die 10. und 12. Klassen begann das Schuljahr mit Klassenfahrten nach Prag, Elftklässler fuhren zum Surfkurs an die Ostsee und die Fünftklässler zum Auftakt in das Schullandheim Deetz.