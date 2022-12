Entenbrust mit Bratapfelsoße Wie Koch Steffen Reinholz aus Grabow ein Festessen zaubert

Die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit beschert der Gaststätte „Weißes Roß“ in Grabow viele Gäste. Inhaber und Koch Steffen Reinholz hat dann in der Küche viel zu tun. Heute verrät er sein Rezept für ein Gericht, welches in den letzten Jahren zu den meist gewählten zählte.