Wie Loburger Wolfgang Liepe Heimat und Freizeit bunter macht

Loburg - Ob „Süße Tour“ oder 130 Jahre Bahnlinie – an den beiden jüngsten Veranstaltungstagen auf der Loburger Burg konnte sich Wolfgang Liepe an seinem Bilderstand reichlich Komplimente gefallen lassen. Seine Aquarellmalereien kommen bei den Loburgern gut an – manch einer hat längst seinen eigenen „Liepe“ zu Hause an der Wand hängen.