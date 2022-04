Wie Möckeraner Skatfreunde sterbenskranken jungen Menschen helfen

Es begann vor fünf Jahren mit der guten Idee einer Skatrunde in Möckern und mündete jetzt in einer großzügigen Aktion.

Sven Ortloff, Michael Otte, Torsten Pinkes, Hanna Klingenberg, Mario Müller und Bettina Schmidt (v. li.) in Möckern.

Möckern - Das sind die Gelegenheiten, bei denen Hanna Klingenberg am liebsten über die Arbeit des Kinderhospizes spricht: „Im direkten Gespräch mit den Menschen kann man am besten vermitteln, was wir im Hospiz machen und wofür wir Spenden benötigen.“