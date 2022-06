Wie sich Burg auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg präsentiert

Nach der Landesgartenschau ist vor der Landesgartenschau (Laga): Auch die Stadt Burg und der Laga-Förderverein werden 2023 in Bad Dürrenberg mit von der Partie sein.

Typische Silhouette: Die Türme von Burg sollen sich auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg widerspiegeln.

Burg - Die Landesgartenschau (Laga) 2018 hat in Burg sichtbare Spuren hinterlassen und die Stadt über Sachsen-Anhalt hinaus bekannter gemacht. „Auch deshalb beteiligen wir uns gern und aktiv an der nächsten Landesgartenschau im Jahr 2023 in Bad Dürrenberg“, sagt Sonnhild Noack.