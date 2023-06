Notversorgung Wie sich die Apotheken in Burg und Genthin am Protesttag beteiligen

Auch im Jerichower Land beteiligen sich Apotheken am Mittwoch, 14. Juli, am bundesweiten Protesttag, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Wie ist die Notversorgung in Burg und Genthin organisiert?