Seit einem Jahr wird am Feuerwehr-Gerätehaus in Körbelitz gebaut. Ist ein Schlusspunkt absehbar?

Anfang 2022 begannen die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus Körbelitz.

Körbelitz - Noch laufen einige Arbeiten im Innenbereich, doch Ende März dieses Jahres sollen die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Körbelitz beendet sein. Das kündigte die Körbelitzer Ortsbürgermeisterin Ingeborg Schwenck (SPD) an.