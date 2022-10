Wie viel ist eine Schule in Möckern wert?

Was passiert eigentlich mit der ehemaligen Lernbehindertenschule „Johann Traugott Weise“ in der Möckeraner Kirchstraße? Und was haben die jüngsten Grünschnittarbeiten rund um die verlassene Immobilie zu bedeuten?

Aufräumarbeiten an der LB-Schule in Möckern.

Möckern - Es tut sich was an der alten, leerstehenden LB-Schule. Zumindest ließen das in den vergangenen Wochen Arbeiten auf dem Grundstück vermuten. Wildwuchs wurde zurückgeschnitten, umgeknickte Bäume entfernt. Doch von einem Neuanfang für die Immobilie in Möckerns bester Lage scheint man immer noch weit entfernt.