Wieder Ärger um Baumschnitt in Stegelitz

Waren Baumpflegemaßnahmen des Bauhofs Möckern in der Stegelitzer Lindenstraße am vergangenen Dienstag unrechtmäßig? Das wollen der Landkreis Jerichower Land und die Stadtverwaltung Möckern klären.

Ein Teil der Linden in der Stegelitzer Lindenstraße ist bereits beschnitten worden.

Stegelitz - Am Dienstag bemerkte der Stegelitzer Ulrich Strobach, dass Mitarbeiter des Bauhofes Äste an den Linden in der Lindenstraße zurückschnitten. Sowohl der Umfang der Maßnahmen als auch der Zeitpunkt erschienen Strobach unangemessen: „Es stört mich, dass innerhalb der Schonzeit ohne Genehmigung des Landkreises gehandelt wurde und stark zurückgeschnitten wurde.“