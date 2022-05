Wieder brennt eine Gartenlaube im „Stiefelknecht“: Erinnerungen an Möckeraner Brandserie 2019/2020 werden wach

Erneut hat in der Gartensparte ?Stiefelknecht? in Möckern eine Laube gebrannt. Die Feuerwehrleute aus Möckern konnten Schlimmeres verhindern.

Möckern - Zu einem Brand in der Gartenanlage „Stiefelknecht“ am Ortsausgang Möckern in Richtung Hohenziatz eilten am gestrigen Donnerstag die Feuerwehrleute aus Möckern. Hier brannte eine leerstehende Gartenlaube in voller Ausdehnung, als die Kameraden eintrafen. Eigentümer benachbarter Gärten hatten das Feuer gegen 14.30 Uhr bemerkt und die 112 angerufen.