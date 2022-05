Wieder ein Wolf? Erneut Damwild in Schweinitz gerissen

Drei Tiere wurden in Schweinitz gerissen. Und das war nicht das erste Mal. War es wieder ein Wolf?

Schweinitz (sze) - In Schweinitz sind in der Nacht zu Donnerstag drei Stück Damwild in einem Gatter gerissen worden. Nach Angaben des Eigentümers Egbert Köhler handelte es sich um zwei tragende Muttertiere und ein Jungtier.