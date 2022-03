Wieder vermehrt Hauseinbrüche in Biederitz und Möser

Sie kommen im Schutze der Dunkelheit: Allein am Wochenende waren Einfamilienhäuser in Schermen, Gerwisch und Biederitz das Ziel von Einbrechern. Treiben wieder Banden ihr Unwesen?

Burg - Einbrechern sitzt gewöhnlich die Zeit im Nacken. Sie suchen stets den schnellsten und einfachsten Weg ins Haus – und der führt in der Regel über Fenster und Türen. So auch am Freitag und Sonnabend in den Gemeinden Biederitz und Möser, wo bislang Unbekannte in insgesamt drei Einfamilienhäuser eindrangen.