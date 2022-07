Wiesenhof-Brunnen in Möckern wird tiefer gelegt: Wasser für Hähnchenproduktion soll künftig aus 85 Metern gepumpt werden

Möckern - Es geht um die unternehmenseigene Wasserfassung in einem Waldstück am „Stern“ zwischen Lüttgenziatz und Möckern. Hier will man künftig tiefere Wasserschichten anzapfen. Anträge für Probebohrungen am bisherigen Brunnen hat das Unternehmen Geflügelhof Möckern beim Landkreis Jerichower Land gestellt. Die eigentliche wasserrechtliche Genehmigung für das geplante Tieferlegen der Pumpe am „Stern“ steht bisher aber noch aus.