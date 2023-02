Strom und Wärme auch für Schlachthof Wiesenhof plant in Möckern neue Biogasanlage

Die Anhaltinischen Geflügelspezialitäten GmbH in Möckern plant für die bestehende Biogasanlage in Möckern einen Ersatzneubau. Das Vorhaben wurde in der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend vorgestellt.