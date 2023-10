Wildschweine dringen in Dorf im Jerichower Land ein und sorgen für große Verwüstung

Alarm in Lostau

Wildschweine sind in Lostau ins Dorf eingedrungen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lostau - Überraschende Begegnungen mit Wildschweinen haben nun gleich mehrere Einwohner von Lostau (Einheitsgemeinde Biederitz). In aller Frühe, um 4.30 Uhr, begegnete eine Anwohnerin am Ortsrand einer größeren Gruppe von Wildschweinen. Was dahinter steckt und welche Verwüstungen angerichtet wurden.