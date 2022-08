Jerichower Land: Paarungsrausch der Rehe oft mit bösen Folgen 

Ein Rehbock und eine Ricke auf einer Wiese. Die Tiere überqueren jetzt in der Paarungszeit auch vermehrt Straßen.

Burg - Rehe sind meistens in der Dämmerung morgens oder abends aktiv. In diesen heißen Sommertagen können Autofahrer allerdings ganz überraschend auch zu jeder anderen Zeit mit ihnen Bekanntschaft machen. Die Tiere befinden sich nämlich noch bis Mitte August in der Paarungszeit, auch Brunft oder Blattzeit genannt.