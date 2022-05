Wildunfälle im Jerichower Land: Im Spätherbst kracht es besonders häufig

Burg - Diese Situation haben schon viele Autofahrer erlebt: Wie aus dem Nichts springt ein Reh aus dem Straßengraben auf die Fahrbahn. Entweder hat das Tier es gerade so geschafft, über die Straße zu laufen oder es kracht. Im Bruchteil einer Schrecksekunde kann ein ordentlicher Sachschaden entstehen. Und als Folge des Aufpralls liegt meistens noch ein totes Reh neben dem Fahrzeug. Vor allem jetzt nach der Zeitumstellung ist die Gefahr der Wildunfälle wieder besonders hoch. Denn die Bewohner von Wald und Flur stellen die Uhrzeit nicht um, so dass der morgendliche Berufsverkehr und die Dämmerung für mehrere Wochen zusammenfallen. Wildschweine, Rehe und Hirsche folgen nämlich weiterhin ihrem natürlichen Bio-Rhythmus und sind vor allem in den Morgen- und Abendstunden aktiv. Also dann, wenn viele Pendler zur Arbeit oder nach Hause fahren. Außerdem stehen an den Straßenrändern oftmals viele masttragende Bäume mit Eicheln, Kastanien und anderen Früchten. Der gedeckte Tisch lädt förmlich zum Fressen ein - und auch dazu, die Straßenseiten zu wechseln. „Deshalb kann es ganz plötzlich zu Zusammenstößen kommen“, sagt Burgs Stadtjäger Marco Klapper. Und das nicht nur weit außerhalb von Ortschaften. Vor allem Rehe haben ihre Einstände oftmals direkt am Stadt- oder Dorfrand und auch in Hecken unweit der Wohnhäuser. „Darum ist es ratsam, sich grundsätzlich an die Geschwindigkeit zu halten und ein Auge auf die Straßenränder zu haben.“