Gesundheit Willkommene Abwechslung im Klinikalltag

Alles, was ihm auffällt, verarbeitet Karsten Berlin in seinen Bildern. Aktuell stellt der Künstler in der Klinik für Schmerztherapie in Vogelsang aus. Für die Patienten gehört die Beschäftigung mit den Bildern zur Therapie.