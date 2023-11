So wie diese Windräder zwischen Vehlitz und Nedlitz, liegen auch die von Gommern im Rahmen der Sparmaßnahmen geplanten Einnahmen bei erneuerbaren Energien im Nebel. Geplant ist, dass die Betreiber 0,2 Cent pro Kilowattstunde an Gommern zahlen. Was dabei konkret herauskommt, ist derzeit noch unklar.

Foto: Schäfer