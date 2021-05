Windenergie soll Gemeindekasse von Biederitz füllen

Drei Verträge sollen künftig Geld in die klamme Gemeindekasse von Biederitz spülen. Sie resultieren aus dem Vorhaben, weitere Anlagen im Windfeld bei Woltersdorf zu errichten und sind unter den Gemeinderäten nicht unumstritten. Am 10. Juni soll der Gemeinderat darüber entscheiden.

Biederitz - Wenn der Gemeinderat Biederitz am 10. Juni tagt, dann sollen die Räte unter anderem einem so genannten „Durchführungsvertrag zum Vorhaben Windfeld Woltersdorf“ zustimmen. Der Vertrag soll zwischen der Boreas Energie GmbH und der Gemeinde Biederitz abgeschlossen werden. Dazu soll ein alter Vertrag, der im Jahr 2008 zwischen der damaligen Gemeinde Woltersdorf und der Boreas Energie GmbH geschlossen worden war, wieder aktiviert werden, wie Boreas-Geschäftsführer Reymond Kretschmer bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Biederitz erklärte. „Wir schaffen so die Grundlage für weitere Zahlungen“, sagte der Geschäftsführer.

Einmalzahlungen und jährliche Zuwendungen

Im Vertrag sind Zahlungen an die Gemeinde Biederitz in mehreren Varianten vorgesehen. Dazu zählt eine einmalige Entschädigung in Höhe von 10 000 Euro pro von Boreas in Betrieb genommener Windenergieanlage. Das Geld soll für Wegebau- und Grünordnungsmaßnahmen fließen, ist dem vorliegenden Vertragsentwurf zu entnehmen.

Pro bereits betriebener Windenergieanlage verpflichtet sich Boreas mit dem Vertrag darüber hinaus zu einer jährlichen Zahlung von 7778 Euro an die Gemeinde. Im Vertrag heißt es dazu, das Unternehmen würde Straßen und Wege der Gemeinde mitbenutzen. Die Zahlungen seien als Beteiligung an der Werterhaltung des Straßen- und Wegenetzes in der Gemeinde Biederitz gedacht.

Der Vertrag soll vor der Unterzeichnung so gestaltet werden, dass mit dieser Verpflichtung eine Zahlung von 70 000 Euro jährlich an die Gemeinde Biederitz verbunden sein wird, sagte Kretschmer den Gemeinderäten im Ausschuss. Das Geld soll rückwirkend zum 1. Januar 2021, also ab diesem Jahr, in die Gemeindekasse fließen. Die jährlichen Zahlungen sollen dann enden, wenn das Unternehmen voll Gewerbesteuer an die Gemeinde zahlt. Spätestens aber Ende des Jahres 2024.

Auf der Grundlage des Vertrages, der nun wieder aktiviert werden soll, waren für bestehende Anlagen bereits Zahlungen erfolgt. Sie endeten im Jahr 2014.

Ein weiterer Vertrag beschäftigt sich mit der Verteilung der Gewerbesteuer, welche durch die Betreiber der Windenergieanlagen, die Windkraft Woltersdorf I GmbH sowie die Windkraft Woltersdorf II GmbH, zu zahlen ist. Der Vertrag soll zwischen der Gemeinde Biederitz und der Gemeinde Herbsleben (Thüringen) abgeschlossen werden. Hintergrund ist, dass beide Betreiber in der Gemeinde Herbsleben ihren Betriebssitz haben. Eigentlich ist in einem solchen Fall vorgesehen, dass 70 Prozent der Gewerbesteuerzahlungen an die Gemeinde gehen, in der die Windkraftanlagen stehen, und 30 Prozent an die Gemeinde, wo sich der Betriebssitz des Betreibers befindet. Zugunsten von Biederitz soll mit dem vorliegenden Vertrag die Aufteilung der Steuern so geregelt werden, dass 90 statt 70 Prozent der Gewerbesteuern in Biederitz verbleiben.

Gemeinderäte mit vielen Fragen

Ein dritter Vertrag schließlich soll Zahlungen an die Gemeinde auf der Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ermöglichen. Im Paragraphen 36k des Gesetzes heißt es, dass Betreiber von Windenergieanlagen, die einen Zuschlag für ihre Anlage erhalten, den Gemeinden, die von der Errichtung der Windenergieanlage betroffen sind, eine „einseitige Zuwendung ohne Gegenleistung von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge“ anbieten dürfen. Als betroffen gelten nach dem Gesetz Gemeinden „innerhalb eines um die Windenergieanlage gelegenen Umkreises von 2500 Metern“. In Biederitz sind von diesem Umkreis die Orte Woltersdorf und Gerwisch betroffen. Die Gemeinde Biederitz könnte aus einem solchen Vertrag etwa 30 000 Euro jährlich erhalten.

Zu den vorliegenden Vertragsentwürfen hatten die Gemeinderäte im Ausschuss zahlreiche Fragen an den Boreas-Geschäftsführer. Sie zielten fast ausnahmslos darauf ab, zu hinterfragen, ob sich Boreas mit bestimmten Passagen nicht vielleicht Hintertürchen offen gehalten habe, um die geplanten Zahlungen doch nicht leisten zu müssen.

Die Rahmenbedingungen für die vorliegenden Verträge waren in zahlreichen Gesprächen zwischen den Gemeinderäten und der Boreas-Geschäftsführung vereinbart worden. Gemeinderat Daniel Issler (Aktiv für Bürger) wollte wissen, was aus einer 4000 Euro-Zahlung geworden sei, die nach seiner Kenntnis an Vereine in Woltersdorf gespendet werden sollten. Reymond Kretschmer erklärte, aufgrund der Vereinbarung von Zahlungen im Rahmen des Ereneuerbare-Energien-Gesetzes seien diese Spendengelder zuletzt nicht mehr Bestandteil der geplanten Zahlungen gewesen.

Am Rande der April-Sitzung des Biederitzer Gemeinderates hatten Mitglieder der Bürgerinitiative „Stark für Woltersdorf“ ihrem Protest gegen die Errichtung von neuen, noch größeren Windenergieanlagen bei Woltersdorf lautstark Ausdruck verliehen. Sie würden sich nicht kaufen lassen, trugen die Protestierenden dabei vor.

Gelder direkt für betroffene Orte?

Der Sprecher der Initiative und gleichzeitig Ortsbürgermeister von Woltersdorf, Thomas Lammich, betonte jetzt bei der Sitzung des Hauptausschusses: „Wir sind unglücklich mit der Situation.“ Wenn aber Geld aus den Verträgen fließen würde, dann sollte ein Teil davon direkt den Orten zugute kommen, die unter den Auswirkungen der neuen und größeren Anlagen zu leiden hätten, sagte Lammich mit Blick auf Woltersdorf und Gerwisch. Aus seiner Sicht könnten dazu die Zahlungen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz anteilig zwischen Woltersdorf und Gerwisch aufgeteilt werden. Der Gemeinderat solle deshalb nicht nur über die drei Verträge, sondern gleichzeitig über die Zuteilung von Geldern daraus an Woltersdorf und Gerwisch befinden.