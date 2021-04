Windkraftgegner aus Woltersdorf wollen sich nicht von Boreas kaufen lassen

Biederitz

Ihrem Protest gegen die Errichtung von drei neuen, noch größeren Windkraftanlagen, die nahe an ihrem Ort errichtet werden sollen, verliehen am Donnerstagabend etliche Woltersdorfer Ausdruck. Mit Schildern ihrer Bürgerinitiative „Stark für Woltersdorf“ waren sie zum Biederitzer Gemeinderat gekommen. Die Bürgerinitiative will erreichen, dass die drei neuen Windkraftanlagen mit einer Höhe von 241 Metern nicht errichtet werden dürfen. Ihren Widerspruch haben sie im laufenden Genehmigungsverfahren beim Landkreis Jerichower Land eingereicht.

Nun wollten die Protestler wissen, wie sich der Biederitzer Gemeinderat positioniert. Stellvertretend für die Protestierenden fragte der Sprecher der Bürgerinitiative, Woltersdorfs Ortsbürgermeister Thomas Lammich (Aktiv für Bürger), wie der Gemeinderat zur Erweiterung des Windparks stehe. Gemeinderatsvorsitzender Peter Sanftenberg (CDU) wies darauf hin, dass dies zur aktuellen Sitzung nicht diskutiert werden könne, weil es nicht auf der Tagesordnung stehe. Gemeindebürgermeister Kay Gericke sagte, die Gemeinde Biederitz sei nicht zuständig. „Wir können den Leuten nicht suggerieren, dass wir hier etwas verhindern können“, erklärte Gericke auch.

Thomas Lammich machte darauf aufmerksam, dass sich der Gemeinderat und die Verwaltung in der Vergangenheit sehr wohl zu dem Thema positioniert hätten. Und zwar ablehnend. Tatsächlich hatte am 19. November 2020 der Biederitzer Gemeinderat beschließen sollen, dass sich die Gemeinde „grundlegend“ gegen die Erweiterung des bestehenden Windfeldes Büden-Woltersdorf ausspricht. Doch dann bot das Unternehmen Boreas Energie der Gemeinde Geld an. Die Ablehnung wurde von der Tagesordnung genommen.

Boreas Energie bietet der Gemeinde Biederitz Geld an

Der Volksstimme sagte Kay Gericke jetzt, die Gemeinde habe es nicht in der Hand, die Erweiterung des Windparkes zu verhindern. Einsprüche der Gemeinde seien in der Vergangenheit immer wieder negiert worden. Nun liege ein Angebot über mehrere Verträge mit dem Unternehmen vor, von dem die Gemeinde und auch der Ort Woltersdorf finanziell stark profitieren könnten. Aus seiner Sicht sollte nun - in dem Wissen darum, dass Einsprüche nichts nützen - im Sinne der Gemeinde das Angebot von Boreas angenommen werden. Auf seiner Sitzung im Juni will sich der Gemeinderat mit den Angeboten befassen, kündigte Gericke an. In Rede stehen Steuern, Umlagen und Einmalzahlungen, die prognostisch in den kommenden Jahren mehrere Hunderttausend Euro für die Gemeinde bedeuten könnten, wenn die Gemeinderäten den Verträgen mit Boreas zustimmen. Woltersdorf könnte davon gesondert profitieren. Bis zu 20.000 Euro pro Jahr kann sich Gericke vorstellen, aus diesen Einnahmen in den kommenden Jahren direkt dem Ort zur Verfügung zu stellen.

Doch die Protestler wollen sich „nicht kaufen lassen“, wie am Rande der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend deutlich zu vernehmen war.

Im nichtöffentlichen Teil ihrer Sitzung stimmten die Gemeinderäte nun zunächst einem Beschluss zu, der Boreas das Wegerecht auf einem Grundstück der Gemeinde erteilt. 7500 Euro erhält die Gemeinde Biederitz dafür einmalig von dem Unternehmen.