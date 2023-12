Gommern. - Zwar finden die nächsten olympischen Winterspiele erst 2026 im italienischen Cortina d’Ampezzo statt, jedoch steht die Wintersaison vor der Tür. Die Begeisterung für den Schnee ist gerade jetzt bei den Gommeraner Sekundarschülern besonders hoch. Aber was hat Gommern mit Olympischen Winterspielen zu tun?

Kurz vor den Weihnachtsferien schlüpften die Schüler der 5. Klassen der Ganztagssekundarschule „Fritz Heicke“ in die Rolle von zukünftigen Olympiasportlern. Die Eintracht-Sporthalle in Gommern verwandelte sich für ein paar Stunden in eine winterlich hergerichtete Wettkampfstätte.

Zum14. Mal Winterolympiade in Gommern

Nachdem sich alle Teilnehmer einem Tauglichkeitstest unterzogen hatten, begrüßten Sportlehrer Rudolf Müller und Schulsportkoordinator Steffen Hartwig die Schülerinnen und Schüler zur nunmehr 14. Auflage der Gommeraner Winterolympiade. Zunächst zogen die Schüler und Schülerinnen ein Los mit einer Teamnummer.

Den Sinn dieses Winterprojektes formuliert Steffen Hartwig, der dieses Projekt 2011 entwickelte, so: „Durch das Losverfahren müssen sich die Kinder als Gruppe organisieren, auch wenn sie vorher nicht befreundet waren. Zum anderen sollen sie überlegen, wer von ihnen in welcher Disziplin an den Start geht, denn am Ende muss jeder Junge und Mädchen mindestens vier Disziplinen absolviert haben“, erklärt Hartwig den Hintergrund.

Insgesamt gab es acht Wintersportdisziplinen zu absolvieren, zusätzlich zwei Fitnessstationen, die in das Programm eingebunden wurden. So kann man durchaus davon ausgehen, dass in Gommern die zukünftigen Winter- oder Sommersportler nicht nur für Olympia trainieren. Die Ergebnisse fließen gleichzeitig in die Sportnote mit ein, argumentiert Rudolf Müller, als verantwortlicher Sportlehrer der Schule.

Steffen Hartwig zeigt, wie das Skispringen funktioniert. Foto: Thomas Schäfer

Hinter dem Projekt „Winterspiele“ steckt nicht nur die sportliche Aktivität der Schüler. „Die sozialen Kompetenzen der Jungen und Mädchen stehen im eigentlichen Fokus“, sagt Hartwig. Und weiter: „Gerade in der heutigen multimedialen Welt, ist Sport im Team enorm wichtig. Bewegung, Körpererfahrung, Toleranz, soziale Umgangsformen und ein starkes Miteinander sind Parameter bei diesem Projekt.“

Silbermedaille für Zoè

In diesem Jahr gab es ein Novum, denn seit diesem Schuljahr ist die elfjährige Zoè Starke Schülerin an der Schule. Sie hat aber ein Handicap, denn sie hat nur eine zehnprozentige Sehkraft. Gemeinsam mit ihren Mitschülern, die sie unterstützen, schaffte sie alle zehn Disziplinen mit Bravour und brachte sich so auch ins Team ein. Der Lohn am Ende war der Gewinn der Silbermedaille mit ihrem Team.

„Das ist gelebte Integration, denn nicht nur die eigenen Klassenkameraden unterstützen sie, sondern auch die größeren Schüler und vor allem das Lehrerkollegium der Schule“, so Annett Koczak, Schulleiterin der Sekundarschule „Fritz Heicke“.

Ob beim Bobfahren, beim Skispringen, Rodeln, bei der Biathlonstaffel oder beim Eisschnelllauf, der Spaß kam bei den Fünftklässlern nie zu kurz. An den Stationen waren Schüler der Klasse 9a als Kampfrichter eingesetzt, die neben den pädagogischen Mitarbeitern Vivien Kriesche, Maximilian Reinald und der Schulleiterin Annett Koczak für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

Die drei besten Teams wurden mit speziellen olympischen Medaillen geehrt. Alle Mädchen und Jungen erhielten am Ende eine besondere Urkunde für ihre erfolgreiche Teilnahme an den 14.Winterspielen. Sieger wurde das Team 6 mit Finn, Luis, Lena, Alina und Mia mit 32 Platzpunkten. Ihnen folgen Collin, Max, Dean, Zoè, Romy und Elisa vom Team 1 mit 35 Punkten, die Bronzemedaille mit 39 Punkten errang Team 4 mit Rosalie, Charlotte, Chris-Luca, Emma, Emil und Larissa.