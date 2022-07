Winterolympiade: Zwei neue Disziplinen begeistern Kinder in Gommern

Während man noch bis Februar auf die Olympischen Winterspiele in Beijing warten muss, ging die Gommeraner Winterolympiade schon über die Bühne - und zwar in der Sekundarschule Fritz Heicke. Warum die so viel Spaß machte.

Gommern - Da war gut was los in der Turnhalle, als kürzlich die Sechstklässler der Sekundarschule Fritz Heike in die Rolle von Olympiasportlern schlüpften. An acht Stationen bei der 11. Gommeraner Winterolympiade sollten die rund 60 Schülerinnen und Schüler nicht nur ihr sportliches Können beweisen. Der Spaß und die Freude war den Mädchen und Jungen dabei genau anzusehen. Aber was genau machte denn nun so viel Spaß?